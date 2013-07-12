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د.صابر الغرباوى: رمضان فرصة للتغلب على إدمان الكافيين

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د.صابر الغرباوى: رمضان فرصة للتغلب على إدمان الكافيين د.صابر الغرباوى: رمضان فرصة للتغلب على إدمان الكافيين

يقول الدكتور صابر سليمان الغرباوى استشارى أمراض السمنة والنحافة، إن الكثير منا يعانى من الإدمان المبالغ فيه لمشروبات تحتوى على الكافيين وهو ما يجعل الكثيرين منا لا يستطيعون التعامل بسهولة بدون الكافيين فى رمضان.

وأكد الدكتور صابر أن رمضان قد يكون طريقة سهلة للتخلص من إدمانك للكافيين والتخلص من تأثير هذه المادة فى جسمك بالتدريج وبدون أى مجهود قوى والإحساس بمشكلات الانسحاب لأن الجسم يعانى منها بالفعل عند الصوم والحرمان من الكافيين.

ويجب تعويض الجسم جيدا بسوائل مشروبات كثيرة خلال الفترة من الإفطار وحتى وجبة السحور بكميات لا حصر لها ويكون المريض يحبها كثيرا، ويشرب أنواعا مختلفة تعمل عمل البديل الجيد للكافيين، وهو ما يعوضه كثيرا وبالتدرج عن هذه المادة، ويعطى إشارات لإمكانية الاستبدال تلك، وهو ما يجعل مشكلات الإحساس بالانسحاب من جسم الإنسان أخف وطأة وتتسبب فى سهولة التخلص منه خلال 30 يوما بشرط أن ينضبط المريض بعد رمضان ويعمل على عدم الرجوع مرة أخرى لشرب الكافيين بشراهة.

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مصر 365