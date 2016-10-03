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خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يتلقون تهاني ملك المغرب بالعام الهجري

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خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يتلقون تهاني ملك المغرب بالعام الهجري خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يتلقون تهاني ملك المغرب بالعام الهجري

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1438 من الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقية تهنئة مماثلة من الملك محمد السادس.

إلى ذلك بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا وذلك بمناسبة عيد استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس ألفا كوندي.

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