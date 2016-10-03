برج الجدى حظك اليوم الاثنين 3/10/2016

الصعيد المهنى

إذا كنت ستخوض امتحانا تنافسيا، سوف تحصل على نتائج إيجابية اليوم، كما أنك فى طريقك للحصول على ترقية ولكن عليك استغلال تلك الجهود اليوم أكثر من أى يوم.

الصعيد العاطفى

أصبحت الحدود الصحية ضرورية فى العلاقة الخاصة بك، ولكنك قد تجد صعوبة فى ترسيمها مع من تحب فتحتاج إلى الجلوس مع شريك الحياة والحديث عن مختلف أبعاد العلاقة الخاصة بك فكما كنت تشعر بعدم الارتياح تجاهه اليوم مثالى وهذا يجعل شريك حياتك أكثر تقبلاً لأفكارك.

الصعيد الصحى

يجب الحفاظ على موقف صارم تجاه ما كنت تستهلك وما يجب أ لا تستهلك فعليك أن تكون قادرا على اتخاذ الراحة الكافية.

توقعات علماء الأبراج

لديك قدرة كبيرة على سحر الجميع اليوم ، فتذهب لإقناع من حولك، وسوف تكسب إعجابهم وعليك الاستفادة من هذه الفترة فى تكوين صداقات جديدة مع أشخاص جدد وهذا سيفتح لك فرصا جديدة.