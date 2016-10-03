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برج السرطان حظك اليوم الاثنين 3-10-2016

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برج السرطان حظك اليوم الاثنين 3-10-2016 برج السرطان حظك اليوم الاثنين 3-10-2016

>كتبت رانيا علوى

على الصعيد المهني:

أوضاعك على الصعيد المهنى لمواليد برج السرطان مستقرة جدا ، لكن عليك أن تهتم بنفسك و تدللها و لا تترك العمل يسيطر على حياتك بشكل كامل .

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى مشاركتك للحبيب فى الأفكار التى تشغل تفكيرك يجعلكما أقرب لبعضكما البعض ، وتتقارب وجهات النظر بمجرد النقاش و التحدث معا .

برج السرطان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج السرطان، عليك أن تهتم بنفسك و بصحتك و النوم لساعات طويلة من أجل راحة جسدك ، بالإضافة إلى تناول الأطعمة التى تحتوى على الفيتامينات .

 

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أنك تفكر فى عدة اتجاهات وهو ما يجعل تفكيرك متوترا وفوضويا، ركز حتى تصل لهدفك ، و اعلم أن أوضاعك المالية فى طريقها للتحسن .


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