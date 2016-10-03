برج الأسد حظك اليوم الاثنين 3-10-2016

>كتبت : رانيا علوى
برج الأسد على الصعيد المهني:
الصعيد المهنى لمواليد برج الأسد تضع كل طاقتك فى العمل وهو ما يجعلك فى الصدارة دائما بين زملائك و قدوة لعدد كبير منهم ، لكن عليك أن تتجنب الطاقة السلبية النابعة من بعض الحاقدين الذين يحيطوك .
على الصعيد العاطفي:
تجاهل شريكك لك يسبب الكثير من الضيق حيث أصبحت حالتك المزاجية سيئة ، عليك أن تقوم بالتزاماتك تجاه شريكك .
برج الأسد على الصعيد الصحي:
لمواليد برج الأسد أنت اليوم لديك طاقة كبيرة من الأفضل أن تستخدمها بشكل إيجابى وأن تحسن حالتك المزاجية بأى طريقة وذلك بعد وصولها لأسوء حالاتها .
توقعات علماء الفلك لبرج الأسد
الفترة المقبلة الصعيد العائلى سيتخللها سلسلة طويلة من المشاكل ، عليك أن تكون حاسما وصاحب قرار قوى أو ستتحول حياتك العائلية لحالة من التوتر والقلق المستمر.
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