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برج الأسد حظك اليوم الاثنين 3-10-2016

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برج الأسد حظك اليوم الاثنين 3-10-2016 برج الأسد حظك اليوم الاثنين 3-10-2016

>كتبت : رانيا علوى

برج الأسد على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الأسد تضع كل طاقتك فى العمل وهو ما يجعلك فى الصدارة دائما بين زملائك و قدوة لعدد كبير منهم ، لكن عليك أن تتجنب الطاقة السلبية النابعة من بعض الحاقدين الذين يحيطوك .

على الصعيد العاطفي:

تجاهل شريكك لك يسبب الكثير من الضيق حيث أصبحت حالتك المزاجية سيئة ، عليك أن تقوم بالتزاماتك تجاه شريكك .

برج الأسد على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الأسد أنت اليوم لديك طاقة كبيرة من الأفضل أن تستخدمها بشكل إيجابى وأن تحسن حالتك المزاجية بأى طريقة وذلك بعد وصولها لأسوء حالاتها .

 

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

الفترة المقبلة الصعيد العائلى سيتخللها سلسلة طويلة من المشاكل ، عليك أن تكون حاسما وصاحب قرار قوى أو ستتحول حياتك العائلية لحالة من التوتر والقلق المستمر.

 


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