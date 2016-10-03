برج الحمل حظك اليوم الاثنين 3 أكتوبر

برج الحمل على الصعيد المهنى ..

مهام جديدة ستتحملها فى الفترة المقبلة، لا تسمح لهذه الضغوط أن تؤثر سلبا على ما تحلم به وتسعى لتحقيقه، حاول الموازنة بين كل هذه الأمور، فالفترة المقبلة ستشهد الكثير والكثير من التغيرات على جميع المستويات.

برج الحمل على الصعيد العاطفى..

خيبة أمل بسبب شخص كنت تظن أنه هو فارس الأحلام المنتظر، عليك أن تخرج من هذه المحنة سريعاً ولا تنظر إلى ما حدث بها حتى لا تشعر بالضيق، كما أنه يجب أن تستمع إلى صوت العقل.

على الصعيد الصحى ...

العمل لساعات طويلة يومياً سوف يكون له تأثير سىء على صحتك فيما بعد، عليك أن تهتم بها أكثر من ذلك، وتحصل على إجازة تستعيد فيها تركيزك من جديد وتتخلص من جميع الضغوط النفسية التى مررت بها فى الأيام الماضية.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

على الرغم من كم الضغوط التى تعرضت لها مؤخرا، إلا أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على مستويات مختلفة، كما أن على مستوى العائلة سيكون هناك أحداث غير متوقعة.