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برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 3 أكتوبر

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برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 3 أكتوبر برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 3 أكتوبر

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على الصعيد المهنى ..

اليوم مناسب جداً للاستثمار، عليك البدء فى تنفيذ مشاريعك القديمة المؤجلة فمن المتوقع أن تحقق الكثير من أحلامك المؤجلة، كما أنه من المفترض أن يحقق لك ذلك الربح المادى الذى طالما بحثت عنه.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى..

شريك حياتك فى حاجة إليك أكثر من ذلك، عليك أن تهتم به وتمنحه الكثير من الاهتمام، شاركه أحلامك، كما أن اليوم مناسب للقاء رومانسى يجمع بينكما من جديد.

على الصعيد الصحى ...

زيادة الوزن تهدد صحتك، التمارين الرياضية هى الحل الأفضل للتخلص من كل هذه الأمور البسيطة التى يمكن أن تجعل حياتك أسوأ، كما أنه من الهام تناول الوجبات الصحية.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

الأمور ستكون أفضل كثيراً مما كانت عليه فى الفترة الماضية، كما أنه من الضرورى أن تكون أكثر حرصاً فى كافة القرارات قبل أن تتورط بها.


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مصر 365

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