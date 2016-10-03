أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الثور حظك اليوم الاثنين 3 أكتوبر

Google+ Print
برج الثور حظك اليوم الاثنين 3 أكتوبر برج الثور حظك اليوم الاثنين 3 أكتوبر

>

برج الثور على الصعيد المهنى ..

أخيرا ستنتهى من كافة المشكلات التى حاصرتك فى الفترة الأخيرة، سيتحسن دخلك إلى الأفضل، كما أن الأمور المعقدة فى طريقها إلى الحل عليك أن تستعيد نشاطك من جديد وتقبل على العمل بشكل أفضل مما أنت عليه الآن.

برج الثور على الصعيد العاطفى..

خوفك الدائم من الفشل الآن ستتخلص منه، عليك أن تدع الاختيار لقلبك هذه المرة، انطلق إلى عالم الحب ولا تدع قلبك يخشى الخسارة، عليك أن تعلم أن هذا سيكون له تأثير جيد على حياتك بأكملها.

على الصعيد الصحى ...

أوضاعك الصحية ليست على ما يرام، اتجاهك فى الفترة الأخيرة لتناول الطعام غير الصحى كان له أثر سىء على لياقتك البدنية كما أنه أثر على وزنك كذلك، توقف الآن وأبدأ حياة صحية.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك فى المرحلة المقبلة أن الأمور جميعها ستكون أفضل على مستوى العمل والعائلة، ولن ينتهى هذا العام إلا وأنت مرتبط عاطفياً كذلك تغيرات كثيرة على مستوى الأصدقاء.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى