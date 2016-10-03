برج الثور حظك اليوم الاثنين 3 أكتوبر

برج الثور على الصعيد المهنى ..

أخيرا ستنتهى من كافة المشكلات التى حاصرتك فى الفترة الأخيرة، سيتحسن دخلك إلى الأفضل، كما أن الأمور المعقدة فى طريقها إلى الحل عليك أن تستعيد نشاطك من جديد وتقبل على العمل بشكل أفضل مما أنت عليه الآن.

برج الثور على الصعيد العاطفى..

خوفك الدائم من الفشل الآن ستتخلص منه، عليك أن تدع الاختيار لقلبك هذه المرة، انطلق إلى عالم الحب ولا تدع قلبك يخشى الخسارة، عليك أن تعلم أن هذا سيكون له تأثير جيد على حياتك بأكملها.

على الصعيد الصحى ...

أوضاعك الصحية ليست على ما يرام، اتجاهك فى الفترة الأخيرة لتناول الطعام غير الصحى كان له أثر سىء على لياقتك البدنية كما أنه أثر على وزنك كذلك، توقف الآن وأبدأ حياة صحية.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك فى المرحلة المقبلة أن الأمور جميعها ستكون أفضل على مستوى العمل والعائلة، ولن ينتهى هذا العام إلا وأنت مرتبط عاطفياً كذلك تغيرات كثيرة على مستوى الأصدقاء.