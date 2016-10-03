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حظك اليوم برج العقرب يوم الاثنين 3 أكتوبر

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حظك اليوم برج العقرب يوم الاثنين 3 أكتوبر حظك اليوم برج العقرب يوم الاثنين 3 أكتوبر

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على الصعيد المهنى :

أغلب مشاكلك فى العمل هذه الأيام تأتى بسبب استهانتك بالمشاكل الصغيرة التى ارتكبتها فى الماضى والتى كررتها أكثر من مرة مما أفقدك مصداقيتك فى العمل وكون عنك انطباعا سلبيا أكثر خطورة مما تتصور على مستقبلك المهنى.

على الصعيد العاطفي:

الخطأ نفسه ترتكبه بشأن المطالب العاطفية من شريكك والتى تعتبرها مزعجة فتقرر أن تتجاهلها بينما الحل هو أن تجلسا معا وتتحدثا بوضوح حول مستقبل علاقتكما وحول قدرتك على تقديم هذه المطالب من عدمها.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

تعانى من الكثير من المشاكل الصحية بسبب العصبية وسرعة غضبك وانفعالك وطريقتك فى التعبير عن هذا الغضب والتى تتمثل فى تناول الكثير من الأكل السريع وتدخين السجائر وشرب القهوة وهى كلها سلوكيات مدمرة للصحة فحاول أن تعيد النظر فى أسلوبك هذا وتغيره لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من صحتك.

 

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

أحيانا يكون تغاضيك عن أخطاء الآخرين رغم معرفتهم الكاملة بأنك تعرفها بمثابة فرصة ثانية يستغلونها للاعتذار لك عن أخطائهم بحقك.


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مصر 365

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