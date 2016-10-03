برج العذراء حظك اليوم الاثنين 3-10-2016

>كتبت : رانيا علوى
برج العذراء على الصعيد المهني:
الصعيد المهنى لمواليد برج العذراء يحتاج الكثير من الاهتمام ، فعليك أن تكون ناقدا لنفسك لكى تصحح أخطاءك العملية .
على الصعيد العاطفي:
لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى يسير بخطى ممتازة فالاهتمام المتبادل بينك و بين شريكك يجعل دائما العلاقة مستقرة و هادئة .
برج العذراء على الصعيد الصحي:
لمواليد برج العذراء الاهتمام بحالتك الصحية ضرورة لا يمكن أن تتجاهلها ، تناول الأطعمة التى تحتوى على "أوميجا 3" الذى يخفف آلام المفاصل و يحمى من الإصابة بأمراض القلب .
توقعات علماء الفلك لبرج العذراء
أنت واثق بما يكفى فى نفسك و تستطيع بسهولة أن تبرز مواهبك أمام الجميع وخاصة فى حل المشاكل لذلك سيستعين بك أحد أصدقائك المقربين ويستشيرك فى عدد من الأمور .
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