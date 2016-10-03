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برج القوس حظك اليوم الاثنين 3/10/2016

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برج القوس حظك اليوم الاثنين 3/10/2016 برج القوس حظك اليوم الاثنين 3/10/2016

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الصعيد المهنى

لا تحاول أن تنغمس فى تخطيط أحدهم لخداعك، كما لا تحاول خداع الغير حتى لا تفقد ما بنيته فى سنوات.

الصعيد العاطفى

قد تنشأ مضاعفات غرامية اليوم فتلعب دورا حاسما فى حياة شريك الحياة، كما أنك قد تتواصل مع شخص كنت على معرفة به فى السابق.

الصعيد الصحى

اليوم مثالى للاهتمام بنفسك فقد تذهب للتدليك، لتشعر بشعور عظيم فأنت من المحتمل أن تحصل على بعض الأخبار الجيدة بشأن صحتك ولياقتك البدنية.

توقعات علماء الأبراج

ستكون هناك أحداث غير مبررة فى حياتك هذا الوقت، فأنت ذاهب للقاء شخص من الجنس الآخر حيث تتدفق المشاعر بسهولة منك إلى كل من تلتقى به فى هذا الوقت، وعليك العمل جنباً إلى جنب مع الناس سواء فى مكان العمل أو المنزل.

 


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مصر 365

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