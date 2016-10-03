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حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 3 أكتوبر

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حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 3 أكتوبر حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 3 أكتوبر

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برج الميزان على الصعيد المهني:

مشاكل كثيرة على الصعيد المهنى يمكنك أن تحلها بوضع حدود واضحة بينك وبين زملائك فى العمل وبين رؤساءك وكذلك وضع حدود واضحة فى ما يخص مهامك فى العمل وواجباتك ومهام الآخرين كى لا تتحمل ما يفوق طاقتك.

على الصعيد العاطفي:

علاقة جديدة تظهر فى الأفق وتجعلك تعيد حساباتك بشأن علاقتك العاطفية الحالية أو على الأقل تتعرف على ما يزعجك بشأنها وما تحتاج لإعادة التفكير فيه منها.

تحتاج أيضا النظر للعلاقة من وجهة نظر شريكك وتتعرف على ما يحتاجه منك وتفكر بجدية فى بدء اتخاذ خطوات نحو التغيير.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

الإفراط فى السكريات هذه الأيام بسبب لك الكثير من المشاكل الصحية فاحرص على أن تستبدل نظامك الغذائى الحالى بآخر صحى أكثر خالى من السكر قدر الإمكان وستلاحظ تحسنا تدريجيًا فى حالتك الصحية وفى لياقتك البدنية أيضًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

حاول أن تواجه مشاكلك الكبيرة فى الحياة ببعض الشجاعة والصراحة والوضوح فتحلى بالشجاعة اللازمة لتفعل ذلك.


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مصر 365

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