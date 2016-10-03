مصادر بالتعليم: اختيار منظومة امتحانات الثانوية العامة الجديدة خلال أيام

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، أنه سيتم حسم القرار النهائى حول منظومة امتحانات الثانوية العامة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك اتجاه الآراء حول دمج ورقتى الأسئلة والإجابة فى كراسة واحدة.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة عرضت مقترح دمج الورقتين على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطلب من أعضاء اللجنة دراسة المقترح، خاصة ما يتعلق بتكلفة الطباعة على أن يتم حسم الأمر خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن دمج الورقتين سيتم تطبيقه بدءا من العام المقبل حال إقرار المقترح بشكل نهائى والموافقة عليه، لافتة إلى أن اللجنة سوف تعقد اجتماعها الدورى خلال الأسبوع الجارى.

وأشارت المصادر إلى أن عقد اختبارات "أون لاين" عن طريق شبكة نت مشفر يتم التحكم فيها من قبل وزارة التربية والتعليم، ضمن الحلول المقترحة على المدى البعيد لمنظومة الامتحانات.