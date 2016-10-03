أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على ثلاثة سائقين لإثبات التحاليل تعاطيهم موادًا مخدرة فى أسيوط

Google+ Print
القبض على ثلاثة سائقين لإثبات التحاليل تعاطيهم موادًا مخدرة فى أسيوط القبض على ثلاثة سائقين لإثبات التحاليل تعاطيهم موادًا مخدرة فى أسيوط

>أسيوط – هيثم البدري

ألقى ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط، أمس الأحد، القبض على ثلاثة سائقين لثبوت تعاطيهم مواد مخدرة، خلال الحملة الأمنية التى شنتها المديرية على الطرق السريعة، والتى استهدفت عددًا من السائقين للحد من الطرق تحت تأثير المواد المخدرة.

 

تلقى اللواء عاطف قليعى، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء أسعد الذكير، مدير مباحث المديرية، يفيد بضبط "م. ج. ح" 31 عاما، دبلوم، ومقيم الأربعين، دائرة قسم أول أسيوط، حال قيادته السيارة، لثبوت تعاطيه مادة الحشيش المخدر.

 

كما تم ضبط "ب. ع. ح" 46 عاما سائق، ومقيم ش أحمد ماهر، دائرة محافظة الجيزة، حال قيادته السيارة لثبوت تعاطيه عقار الترامادول المخدر، كما تم ضبط " ع. ص. م" 33 عاما، سائق، ومقيم حلوان حال قيادته السيارة لثبوت تعاطيه عقار الترامادول المخدر. تحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق. 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية