القبض على ثلاثة سائقين لإثبات التحاليل تعاطيهم موادًا مخدرة فى أسيوط

ألقى ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط، أمس الأحد، القبض على ثلاثة سائقين لثبوت تعاطيهم مواد مخدرة، خلال الحملة الأمنية التى شنتها المديرية على الطرق السريعة، والتى استهدفت عددًا من السائقين للحد من حوادث الطرق تحت تأثير المواد المخدرة.

تلقى اللواء عاطف قليعى، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء أسعد الذكير، مدير مباحث المديرية، يفيد بضبط "م. ج. ح" 31 عاما، دبلوم، ومقيم الأربعين، دائرة قسم أول أسيوط، حال قيادته السيارة، لثبوت تعاطيه مادة الحشيش المخدر.

كما تم ضبط "ب. ع. ح" 46 عاما سائق، ومقيم ش أحمد ماهر، دائرة محافظة الجيزة، حال قيادته السيارة لثبوت تعاطيه عقار الترامادول المخدر، كما تم ضبط " ع. ص. م" 33 عاما، سائق، ومقيم حلوان حال قيادته السيارة لثبوت تعاطيه عقار الترامادول المخدر. تحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.