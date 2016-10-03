جامعة الزقازيق تمنح الماجستير لأحد الباحثين عن دور شبكات الأخبار على فيس بوك

منحت كلية الآداب جامعة الزقازيق درجة الماجستير للباحث أحمد غمرى عن البحث العملى حول "دور الشبكات الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتشكيل اتجاهات الشباب نحو القضايا السياسية".

وضمت لجنة المناقشة الدكتور إبراهيم المسلمى رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب والدكتور نائلة عمارة أستاذ الإذاعة بجامعة حلوان، والدكتور بركات عبد العزيز وكيل كلية إعلام القاهرة السابق.

وسعت الدراسة إلى التعرف على دور الشبكات الإخبارية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فى تشكيل اتجاهات الشباب الجامعى نحو القضايا السياسية، وحيث إنها دراسة تحليلية ميدانية، وتم استخدام أداة تحليل المضمون فى الدراسة التحليلية وأجريت الدراسة على عينة من ثلاث شبكات إخبارية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وهم شبكة رصد الإخبارية وشبكة أخبار مصر وشبكة الموجز الإخبارية، فى الفترة الممتدة من الأول من مارس 2015 حتى الثلاثين من نفس الشهر، وكانت القضايا السياسية عينة الدراسة هى أهم وأبرز القضايا المطروحة على الساحة فى تلك الفترة وقُسمت إلى: القضايا المحلية "قضية الانتخابات البرلمانية وقضية الإرهاب داخل مصر وقضية المظاهرات والاحتجاجات السياسية" أما القضايا العربية "القضية الفلسطينية، الأزمة اليمنية، الأزمة السورية" والقضايا الدولية "الإرهاب دولياً، أزمة سد النهضة، ملف إيران النووى".

وأُجريت الدراسة الميدانية على عينة من الشباب الجامعى مكونة من "393" مفردة من الجامعات الآتية "جامعة القاهرة، جامعة الزقازيق، جامعة قناة السويس، جامعة بنى سويف" فى الفترة من مايو إلى 15 يونيو 2015، وذلك باستخدام استمارة استبيان تم توزيعها على عينة البحث فى الجامعات.