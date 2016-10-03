بدء اجتماعات اللجنة العليا المصرية السودانية على مستوى كبار المسؤولين

بدأت اجتماعات اللجنة العليا المصرية ـ السودانية المشتركة، اليوم الأحد بالقاهرة، على مستوى كبار المسؤولين للتحضير لاجتماعات اللجنة على المستوى الوزارى والرئاسى لبحث سبل تكثيف التعاون القائم بين البلدين.

وتعقد اللجنة العليا لأول مرة على المستوى الرئاسى بحضور الرئيسين عبدالفتاح السيسى وعمر البشير بعد أن كانت تُعقد على مستوى النائب الأول لرئيس الوزراء فى البلدين خلال السنوات الماضية.

وبدأت الاجتماعات على مستوى كبار المسؤولين وتستمر لمدة يومين، ثم يليها على المستوى الوزارى يوم الثلاثاء، ويليها اجتماع اللجنة العليا على مستوى القمة بين الرئيسين يوم الأربعاء المقبل.

وتضم الاجتماعات عددا من اللجان القطاعية، وهى القطاع السياسى والأمنى والقنصلى برئاسة وزيرى الخارجية، والقطاع الاقتصادى والمالى برئاسة وزيرى التجارة والصناعة من مصر ووزير المالية من السودان، وقطاع النقل برئاسة وزيرى النقل، وقطاع التعليم والثقافة والإعلام برئاسة وزيرى التعليم العالى، وقطاع الخدمات برئاسة وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السودانية، ووزيرى الصحة، وقطاع الزراعة والموارد المائية والرى برئاسة وزيرى الزراعة فى البلدين.

وستشهد الاجتماعات توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين السودان ومصر بهدف تكثيف التعاون القائم بين البلدين.