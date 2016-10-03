عدلى منصور للمهاجرين بطريقة غير شرعية:"انظروا لأبطال البارالمبية"

أكد المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، أن الهجرة إلى الخارج ليست المنقذ الوحيد كما يعتقد أغلب الشباب فى مصر، مطالباً الشباب بضرورة تحمل المسئولية ومواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التى لاينكرها أحد.

وأضاف الرئيس السابق، خلال تصريحات تليفزيونية أثناء تكريم البرنامج لأبطال البارالمبية فى أول ظهور لهم بعد العودة من البرازيل: "يجب على الدولة أن تنتبه لمشكلة الشباب وتجد حلولا علمية كى يصبحوا أكثر انتماءً لوطنهم ويفضلوه على أى مكان فى العالم".

وطالب منصور، الشباب الذى يفكر فى الهجرة غير الشرعية بالنظر إلى أبطال مصر فى دورة الألعاب البارالمبية فى البرازيل والتعلم من إصرارهم وعزيمتهم بتحدى الواقع وظروفهم الصحية وتفوقوا على كل هذه الأمور محققين الإنجازات، مؤكداً أنه كان من الأفضل أن يجمع كل 5 شباب ما تكبدوه من أموال للهجرة غير الشرعية واستغلاله فى إقامة مشروعات صغيرة أو متوسطة.