تهانى الجبالى: النخبة السياسية لم ترتق لمستوى المسئولية الوطنية وتركت جماهيرها

أكدت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، أن هناك غياب تام للأحزاب والنخب عن المشاركة فى مواجهة التحديات والأزمات التى تواجه الدولة، مضيفا أن النخبة عجزت عن التعبير عن موقفها اتجاه ما يحدث من أحداث جسيمة فى المنطقة العربية.

وأضافت الجبالى لـ"اليوم السابع"، أن النخبة غائبة عن المسئولية السياسية وأنه لا يوجد موقف سياسى لها حول الأحداث التى تجرى الآن، موضحة أنه لا يوجد فى مصر الآن نخبة سياسية، فالنخبة عجزت عن الارتقاء لمستوى المسئولية الوطنية وتركت جماهيرها دون أى أشكال النضج بالوعى العام فى لحظة راهنة تمر بها البلاد.

ولفتت الجبالى، الى أن النخبة سقطت سقوطا مروعا لم يحدث من قبل، مؤكدة أنه لأول مرة فى التاريخ تغيب فيه النخبة عن المشاركة فى مواجهة التحديات، وهناك أربعة أجيال سبقت النخبة الحالية، الجيل الأول كان يبحث عن الاستقلال الوطنى وجيل خاض معارك من أجل خروج الاحتلال وجيل مزج بين الإقتصاد والسياسة وهو جيل طلعت حرب، وجيل التحرر الوطنى يمثله الزعيم جمال عبد الناصر .