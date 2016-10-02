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ضبط صاحب مطعم ببورسعيد يبيع لحم الكباب المستورد على أنه «بلدى»

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ضبط صاحب مطعم ببورسعيد يبيع لحم الكباب المستورد على أنه «بلدى» ضبط صاحب مطعم ببورسعيد يبيع لحم الكباب المستورد على أنه «بلدى»

بورسعيد جمال نوفل

في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء زكي صلاح مدير أمن بورسعيد بشأن تكثيف الحملات علي الأسواق للتأكد من جودة السلع الغذائية المعروضة بالأسواق وذلك حرصًا على صحة المواطنين .

قامت حملة مشتركة من مباحث ومديرية التموين علي الاسواق تمكنت من خلالها من ضبط كبابجي بشارع الثلاثيني وأسوان يقوم ببيع كباب مستورد على كونه كباب بلدى وعليه تم التحفظ على كميه وقدرها ٤٠ كيلو لحوم مستورده اثناء تجهيزها لبيعها كباب مستورد وتحرر المحضر رقم ٤٠٨١ جنح المناخ .

كما تم ضبط محل آخر أثناء عرضه لحوم مستورده وإحلالها وبيعها على أنها لحوم بلديه بأحد منافذ بيع اللحوم وتم التحفظ على كميه وقدرها ٣٥ كيلو لحوم مستورده فى حاله إحلال لبيعها للمواطنين على أنها لحوم بلديه وتحرر محضر رقم
> 8189 جنح الزهور وجاري العرض علي النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية شارك في الحملة الأستاذ محمد هلاوي مدير عام التموين و العميد /محمد المحروقى رئيس قسم مباحث التموين و المقدم/محمد مسعد رئيس مباحث التموين الرائد/محمد عبد المنعم معاون القسم و/مجدى الخضر رئيس الرقابه التموينيه والدكتور/أسامه العزبى رئيس قسم التفتيش على المجازر وخالد فهمى ومحمد عوض وهشام السعيد وياسر جمعه وهانى شاكر مفتشى الرقابه.

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