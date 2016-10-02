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محافظ بورسعيد يشهد حفل أوركسترا بيت العود العربي بمسرح قصر الثقافة

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جمال نوفل

علي أنغام أوركسترا بيت العود العربي وتشجيعًا للفن الراقي شهد الآن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد حفلًا موسيقيًا مقام على مسرح قصر ثقافة بورسعيد بحضور محمد منير رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي و المهندس كامل أبو زهرة سكرتير عام المحافظة و المخرج محمد الدسوقي مدير عام فرع ثقافة بورسعيد ولفيف من القيادات التنفيذية والثقافية من فناني ومبدعي المحافظة والشعبية وحشد من الجمهور البورسعيدي من محبي الموسيقي العربية.

وقد وجه محافظ بورسعيد للاوركسترا الشكر علي ما يقدمونه من فن راقي يؤثر في وجداننا ويحيي تراثنا الوطني والعربي طالبًا منهم تقديم المزيد من العروض خلال الفترات القادمة.

وتضمن برنامج الحفل مقطوعات موسيقية لأغاني (وطنى حبيبى .اهو دا اللى صار .محسبكم داس سيد درويش . وادى النيل . عاشق الروح. زمان النهاوند . كان فى الاندلس.الطريق الى شقلاوة)، ويذكر أن فريق بيت العود العربى مؤلف من مصريون عراقيون ومن السودان شاركو فى كافة المحافل المحلية والدولية الموسيقية على مستوى والعالم العربى ، كان الحفل تحت إشراف وزارة الثقافة و صندوق التنمية الثقافية وإشراف الفنان نصير شمه.

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