أوربان: الاتحاد الأوروبي “لن يكون قادرا على فرض إرادته على المجر”

أعلن رئيس حكومة المجر فيكتور أوربان مساء الأحد أن الاتحاد الأوروبي “لن يكون قادرًا على فرض إرادته على المجر” في مجال الهجرة، وذلك بعيد اعلان نتائج اولية للاستفتاء حول الحصص الاوروبية للاجئين، اكدت عدم وصول نسبة المشاركة فيه الى الخمسين بالمئة المطلوبة لكي تكون لنتائجه تبعات قانونية.

وبحسب فرانس برس قال أوربان في كلمة له “ان بروكسل لن تكون قادرة على فرض إرداتها على المجر”، مضيفا انه يريد ان “تفهم بروكسل انها لن تكون قادرة على تجاهل إرادة 99,2 % من الناخبين”.

وتبين بعد فرز 99,7% من بطاقات الاقتراع، ان معسكر رفض خطة الاتحاد الاوروبي لفرض حصص من اللاجئين على الدول الاعضاء، حصل على 98،3% من المشاركين في الاستفتاء، في حين ان نسبة المشاركة فيه لم تسجل سوى 39,8% من المسجلين أي ما دون الخمسين بالمئة المطلوبة لكي يمكن البناء على النتيجة قانونيا.

واضاف اوربان “بروكسل او بودابست، هذه هي المسألة، وقد اخترنا بودابست، لقد قررنا ان مسألة (الهجرة) تدخل ضمن نطاق (السلطة) المجرية”، مشيرا الى انه ينوي “اقتراح تعديل دستوري” يعكس من خلاله ارادة الشعب.

ولم يوضح رئيس الوزراء المجري الذي يعتمد سياسة متشددة ازاء المهاجرين الذين عبر 400 الفا منهم الاراضي المجرية عام 2015، ما الذي قد يتضمنه التعديل الدستوري.

وأشار اوربان الى ان عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم الاحد (3,29 ملايين من أصل 8,24 ملايين ناخب مسجلين) أعلى من عدد الناخبين (3,05 ملايين) الذين وافقوا في العام 2003 على انضمام المجر الى الاتحاد الاوروبي، معتبرا ان “هذا السلاح سيكون قويا بما فيه الكفاية”.

وقد دعي حوالى 8,3 ملايين ناخب مسجل الى الرد على سؤال “هل تريد ان يفرض الاتحاد الأوروبي إعادة توزيع إلزامية لمواطنين غير مجريين في المجر من دون موافقة البرلمان المجري؟”.

ولم تعرض بودابست حتى اليوم اقامة اي مركز لاستقبال لاجئين، وكانت تأمل في حال فوز “لا” ان تتحرر من اي التزام بالمساهمة في الجهد الاوروبي لتوزيع المهاجرين الذين يصلون الى القارة.