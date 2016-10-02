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شاب سودانى يستغيث لنقل جثمان شقيقه ضحية مركب رشيد

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شاب سودانى يستغيث لنقل جثمان شقيقه ضحية مركب رشيد شاب سودانى يستغيث لنقل جثمان شقيقه ضحية مركب رشيد

>كفر الشيخ - محمد سليمان

وجه خالد بخيت آدم عبد الله مدرس فيزياء من دولة السودان استغاثة للواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ لتدبير سيارة نقل الموتى لنقل جثة شقيقه محمد 21 سنة، من مشرحة مستشفى فوه المركزى من ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية برشيد لمقابر السودانيين بـ6 أكتوبر.

 

وقال خالد بخيت لـ"اليوم السابع"، إنه تعرف على جثمان شقيقه وتم إنهاء إجراءات استلام الجثة لكنه ليس لديه أموال لنقل جثمان شقيقه ليدفنه فى مقابر السودانيين بـ6 أكتوبر.

 

وأضاف بخيت أنه لاقى صعوبات كبيرة حتى وجد جثمان شقيقه لكنه وجد من أهالى فوه ومستشفى فوه المركزى عناية كبيرة واستقبال طيب.

 

وقال خالد بخيت إن الدكتور أحمد المصرى مدير إدارة فوه الصحية ومحمد الشافعى بالإدارة الصحية دبروا له ولزميليه حجرة للمبيت بها لحين تدبير سيارة نقل الموتى.


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