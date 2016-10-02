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مصر للطيران : لم يتم استدعاء أي موظف حتى الآن بشأن “حقيبة مانهاتن”

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مصر للطيران : لم يتم استدعاء أي موظف حتى الآن بشأن “حقيبة مانهاتن” مصر للطيران : لم يتم استدعاء أي موظف حتى الآن بشأن “حقيبة مانهاتن”

صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران

أكد صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه لم يصل حتي الآن أي تعليق من السلطات الأمريكية، أو استدعاء لأي موظف بالشركة ، بشأن ما أثير حول الاشتباه في قيام اثنين من موظفي للطيران بفتح حقيبة في مانهاتن، والتى تبين بعد ذلك أنها تحتوى على قنبلة.

وأوضح مسلم أن جميع العاملين فى مصر للطيران وخاصة المواقع الحساسة بالشركة يخضعون لمراجعات أمنية، وذلك من قبل السلطات الأمنية المصرية، ومن عدة أجهزة قبل وحتى بعد تعيينهم.

ونفي مسلم ما تم نشره عن قيام الشرطة باستدعاء العاملين فور وصولهما القاهرة، كما نفى ورود أى طلبات من جانب الإدارة الأمريكية فى هذا الخصوص حتي الآن.

وأكد في بيان للشركة أنه في حال ثبوت هذا التصرف أو تورط أحد الموظفين فيه فهو هو تصرف فردي، ومصر للطيران غير مسئولة عنه، وما يتم نشره يستهدف بطريقة أو بأخرى سمعة الشركة، التي يوجد بها آلاف العاملين الذين يشهد لهم الجميع بحسن السير والسلوك.

وناشد رئيس مصرللطيران وسائل الإعلام بتوخى الحذر، والتأكد من المعلومات قبل نشرها، وعدم الإنجراف خلف التصريحات والاستنتاجات التى تقوم بنشرها مصادر مجهولة.

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