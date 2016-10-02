محافظ بورسعيد يقرر خصم 25% من مستحقات شركات النظافة

بورسعيد جمال نوفل

> قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خصم 25% من مستحقات شركات النظافة وذلك لعدم قيامهم بالمهام المخصصة لهم علي الوجة الاكمل.

وأكد المحافظ بأنة لاتهاون في محاسبة أي مقصر أو متقاعس في تأدية الخدمات الأساسية للمواطنيين جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة محافظ بورسعيد مع روساء الأحياء ومساعدي رؤساء الأحياء وبحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة .

وأكد محافظ بورسعيد بأن هناك إجراءات أشد صرامة ومضاعفة الغرامات المالية في حالة تكرار التقصير في العمل من جانب شركات النظافة مشيرًا إلي استمرار المتابعة الدائمة لعمل هذة الشركات من خلال لجان المتابعة الخاصة بالاحياء وإدارة المتابعة بالمحافظة وأضاف بأنة المحافظة تقدم كل الدعم من أجل الارتقاء بمنظومة النظافة من خلال توفير معدات وسيارات علي أعلي مستوي حيث تم تدشين أكثر من 55 من المعدات والمكابس والسيارات تم توزيعها علي الأحياء لتكون إضافة قوية لمنظومة النظافة مشيرًا بأن المحافظة تتحمل شهريًا مبلغ مليون و700 ألف جنية أجور لشركات النظافة وعمال الأحياء .

وخلال الاجتماع أشاد المحافظ بالجهود الكبيرة التي يقوم بها روساء الأحياء في النظافة ورفع الاشغالات وإزاله التعديات بالتنسيق مع شرطة المرافق وأضاف بأنة يأمل في المزيد ووجه المحافظ من رؤساء الأحياء بتكثيف التواجد بين المواطنيين في الشارع والتركيز علي الأعمال التي تتم كا شدد المحافظ علي أهمية عودة الشىء لأصلة بعد الانتهاء من الأعمال التى تتم في الشارع من مختلف الجهات والهيئات وذلك لضمان عدم حدوث اختناق في المرور والتيسير علي الأحياء في أداء أعمالها كما طالب المحافظ من رؤساء الأحياء بالبعد عن الروتين والتفكير خارج الصندوق وأسلوب إدارة المشاكل والسيطرة عليها لأن المرحلة الحالية تتطلب السرعة في الأداء موجههًا علي ضرورة تحذير المخالفين من أصحاب المحلات مرتين قبل اتخاذ إجراءات الإغلاق حفاظًا عليهم لأن مايهمنا الحفاظ علي عمل المواطنيين ولكن في إطار القانون.