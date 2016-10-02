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المنتخب الوطنى يستكمل صفوفة بانضمام اللاعبيين المحترفين

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المنتخب الوطنى يستكمل صفوفة بانضمام اللاعبيين المحترفين المنتخب الوطنى يستكمل صفوفة بانضمام اللاعبيين المحترفين

صلاح والمحمدى ورمضان صبحى أرشيفية

تكتمل صفوف الوطنى مساء غدًا الاثنين بانضمام اللاعبين المحترفين لصفوف الفراعنة بالمعسكر المغلق بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة الكونغو يوم الأحد، المقبل فى الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

يصل الثنائى أحمد المحمدى ورمضان صبحى إلى مطار القاهرة فى الرابعة والنصف فجر الاثنين بينما يصل محمد صلاح فى الثالثة والنصف ظهرا ومحمد الننى فى التاسعة مساء اليوم نفسه .

بينما وصل محمود كهربا ومحمود تريزيجيه ومحمد عبد الشافى وعمر جابر وأحمد حسن كوكا إلى القاهرة بالفعل ، حيث ينضم الثنائى الأول إلى معسكر الفراعنة مساء اليوم على أن يصل باقى اللاعبين تباعاً صباح الاثنين.

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