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مقتل شرطي تركي أثناء التخلص من قذائف سقطت من سوريا

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مقتل شرطي تركي أثناء التخلص من قذائف سقطت من سوريا مقتل شرطي تركي أثناء التخلص من قذائف سقطت من سوريا

شرطة تركيا

أعلن مكتب محافظ منطقة كيليس التركية، أن شرطيًا تركيًا قتل اليوم الأحد، وأصيب جنديان بجروح، بينما كانا يحاولان التخلص من قذائف لم تنفجر أطلقت من مناطق في سوريا خاضعة لسيطرة داعش، وسقطت في مدينة كيليس المجاورة للحدود مع سوريا.

وسقطت القذائف الثلاث من دون أن توقع أضرارًا، في أرض خلاء في وسط مدينة كيليس التي سبق وأن تعرضت في السابق لسقوط قذائف عدة، أعلنت السلطات التركية أن تنظيم داعش هو الذي أطلقها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلن مكتب المحافظ أن الشرطي قتل وأصيب الجنديان بجروح عندما انفجرت القذائف الثلاث التي كانوا يعملون على التخلص منها.

وأعلن الجيش التركي أنه رد على إطلاق النار بإطلاق قذائف مدفعية باتجاه مواقع للتنظيم المتطرف داخل الأراضي السورية.

ويأتي سقوط القذائف بعد نحو 40 يومًا على بدء الهجوم العسكري التركي في الـ24 من أغسطس على شمال سوريا لإبعاد مسلحي التنظيم المتطرف والمتمردين الأكراد عن المنطقة الحدودية مع تركيا.

وكانت التركية أعلنت أن أحد أسباب هجومها داخل الأراضي السورية هو وقف إطلاق القذائف على محافظة كيليس.

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أونا

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