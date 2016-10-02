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بدء اجتماعات اللجنة العليا المصرية السودانية على مستوى كبار المسؤولين

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بدء اجتماعات اللجنة العليا المصرية السودانية على مستوى كبار المسؤولين بدء اجتماعات اللجنة العليا المصرية السودانية على مستوى كبار المسؤولين

والبشير (أرشيفية)

بدأت اجتماعات اللجنة العليا المصرية- السودانية المشتركة اليوم الأحد بالقاهرة، على مستوى كبار المسؤولين للتحضير لإجتماعات اللجنة على المستوي الوزاري والرئاسي، لبحث سبل تكثيف التعاون القائم بين البلدين.

وتعقد اللجنة العليا لأول مرة على المستوى الرئاسي بحضور الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعمر البشير، بعد أن كانت تعقد على مستوى النائب الأول لرئيس الوزراء في البلدين خلال السنوات الماضية.

وبدأت الاجتماعات على مستوى كبار المسؤولين، وتستمر لمدة يومين، ثم يليها على المستوى الوزاري يوم الثلاثاء، ويليها اجتماع اللجنة العليا على مستوى القمة بين الرئيسين يوم الأربعاء المقبل.

وتضم الإجتماعات عددا من اللجان القطاعية ، وهي القطاع السياسي والأمني والقنصلي برئاسة وزيري الخارجية، والقطاع الاقتصادي والمالي برئاسة وزيري التجارة والصناعة من ووزير المالية من السودان، وقطاع النقل برئاسة وزيري النقل، وقطاع التعليم والثقافة والإعلام برئاسة وزيري التعليم العالي، وقطاع الخدمات برئاسة وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السودانية، ووزيري الصحة، وقطاع الزراعة والموارد المائية والري برئاسة وزيري الزراعة في البلدين.

وتشهد الإجتماعات توقيع عدد من الإتفاقيات الثنائية بين السودان ومصر بهدف تكثيف التعاون القائم بين البلدين.

أ ش أ

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