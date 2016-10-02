بالصور.. تكليف شركة «فالكون» بالأعمال الأمنية في مطار شرم الشيخ

تسلمت مجموعة فالكون جروب، اليوم الأحد، مهام أعمالها الأمنية بمطار شرم الشيخ، بأحدث الأجهزة والمعدات الأمنية، في حضور وزير الطيران شريف فتحي واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، شريف خالد الرئيس التنفيذي لمجموعه فالكون جروب.

وصرح “خالد” أن في غضون الشهر القادم سيتم استلام المبنى الجديد لمطار القاهرة الدولي مبنى 2 ، وبعدها سيتم استلام مطار الغردقة ثم مطارات متتالية أخرى بحيث تستهدف فالكون على منتصف العام الجديد تقريبًا استلام كافة المطارات.

وأضاف أن الخبراء من شركة ريسترتا الإنجليزية عندما حضروا مؤتمر صحفي بوزارة الطيران، أفادوا بأن الأجهزة والمعدات الأمنية التى سيتم تركيبها من طرف شركه فالكون لا توجد فى بعض دول أوروبا، ولن تتوافر هناك إلا بعد عدة أعوام من الآن.

واستطرد الرئيس التنفيذي لفالكون، أنه يعظم دور أجهزة الشرطة على مدى تعاونها الكبير والواضح فى إنجاز مهام الشركة فى المطارات، كما أكد أن الأجهزة التنفيذية لمحافظ جنوب سيناء وعلى رأسهم اللواء المحافظ خالد فوده بذلت تعاونًا متميزًا.

وأوضح أن مجموعة فالكون لا تكتفي بالدورات التدريبية التي يتلقاها أفراد الأمن، ولكن يتم الامتحان بها ايضًا، ومن ينجح يتم قبوله للعمل.

وفى نفس السياق، أكد شريف خالد أن خطوه تأمين المطارات من طرف شركات خاصة خطوة متميزة، وإن الكان السبق في هذه الخطوة لدول أوروبية وأيضًا خليجية، ولهذه الخطوة مميزات كثيرة أهمها تفرغ رجال الشرطة للأعمال الجنائية والشرطية بالمطار، وتوفر فرص عمل كبيرة للشباب.

وفى الختام توجه الرئيس التنفيذي لفالكون بالشكر لكل العاملين بالمجموعة لما بذلوه من جهد وتفانى بعملهم، وأنه لمس بشكل جلي أن ما يحركهم هو دافع وطني وإحساسهم بمدى أهمية عملهم بمكان حساس كمطارات مصر، وأخص ايضًا بجزيل الشكر كل الأجهزة الإدارية والأمنية و التنفيذية التي تعاونت مع مجموعة فالكون لإتمام تكليفها بالمهام المنوط بها.