الجامعة العربية تدين استهداف الحوثيين سفينة إماراتية

أدان المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية محمود عفيفي استهداف السفينة الإماراتية “سويفت” التي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى اليمن بواسطة ميلشيات الحوثيين الإرهابية في باب المندب أول أمس.

وأكد عفيفي – في بيان صحفي اليوم الأحد – أن أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يعتبر مثل هذا العمل مخالفا للقوانين الدولية وغير مقبول تحت أية ذرائع.

وأضاف أن الهجوم يعد مؤشرا خطيرا لما يمكن أن تتعرض له السفن المدنية والتجارية من تهديدات على يد هذه الميلشيات في واحد من أهم الممرات الملاحية الدولية.

وناشد المتحدث الرسمي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التحرك بشكل فاعل من أجل وضع حد لهذا الإرهاب الذي يمارسه الحوثيون وداعموهم , مؤكدا أن توفير الحماية والأمن للملاحة الدولية تعد احدى المسئوليات الأصيلة للمنظومة الأممية , وأنه يتعين الإنتباه إلى هذا التهديد ومواجهته بحسم.

وقال إن الأمر يتعلق أيضا بمحاسبة الأطراف التي تقوم بإمداد الحوثيين بالسلاح.

وعبر عفيفي عن تهاني جامعة الدول العربية بنجاة طاقم السفينة من الهجوم , متمنيا أن تتواصل جهود الغوث والمساعدة للشعب اليمني , ومثنيا علي الجهد الطيب الذي تقوم به دولة الإمارات في هذا المجال.

أ ش أ