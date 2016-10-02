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شابة "مصدومة" : أكلت توأمي ...

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شابة "مصدومة" : أكلت توأمي ... شابة "مصدومة" : أكلت توأمي ...

أصيبت شابة أسترالية بصدمة بعد أن أظهرت تحاليل طبية وجود بقايا بشرية في رحمها، مما دفعها إلى الإعراب عن اعتقادها بأنها أكلت توأمها.
ووفق ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن القصة بدأت عندما شعرت هيمينغ (22 عاما) بألم شديد في بطنها، لكنها اعتقدت أنها آلام عادية وستزول بعد فترة قليلة.

وبعد 10 سنوات، أجرت ناتاشجا هيمينغ تخطيط الصدى (التخطيط فوق الصوتي)، ليتبين وجود "شعر و3 أسنان والسائل المخي الشوكي" ملفوفة حول قناة فالوب في الرحم، ما جعلها تصاب بالذهول.

وأوردت "ذا صن" أن الفتاة، القاطنة بسيدني في أستراليا، اقتنعت آنذاك أنها أكلت توأما في رحم أمها، حيث قالت "لا أبالغ عندما أقول إنني أكلت توأمي، لا شيء يثبت ذلك علميا، ولكن جرت الإشارة إليه من خلال ما قاله الأطباء".

يشار إلى أن الفتاة خضعت لعملية جراحية، وهي بصحة جيدة الآن، إلا أنها قالت مازحة "سأواصل القول إنني أكلت توأمي حتى يصدقني أحد ما".

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رئيس قسم الأخبار