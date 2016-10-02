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“عدلي منصور” يطالب وزير الشباب بالمساواة في مكافأت أبطال البارالمبية

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“عدلي منصور” يطالب وزير الشباب بالمساواة في مكافأت أبطال البارالمبية “عدلي منصور” يطالب وزير الشباب بالمساواة في مكافأت أبطال البارالمبية

المستشار عدلي منصور

أشاد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق بالانجاز الذي حققه أبطال البارالمبي المصري بالبرازيل، وأكد أنهم نماذج مشرفة جدا للمصري الذي نجح في الانتصار على التحدي الذي وجهه .

وأضاف الرئيس السابق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج (يحدث في ) الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على فضائية إم بي سي: “هؤلاء الشباب رفعوا أسم مصر عاليا في محفل دولي كبير بنتائج طيبة.

وطالب المستشار عدلي منصور وزير الشباب والرياضة بمساواة أبطال البارالمبية بأبطال الأولمبياد في مكافأت الفوز وأشار إلى ضرورة دعم المواهب والمتميزين لكي تعطي الدولة للشباب أمل في تحسين أوضاعهم.

وعبر المستشار عدلي منصور عن سعادته بمشاركته في احتفال mbc مصر بأبطال البارالمبية قائلا: سعيد جدا بمشاركتي في هذا التكريم الذي يجمع أبطال أستطاعوا أن يجعلونا نشعر بالفخر بعد النتائج المشرفة التي حققوها .

جاء ذلك أثناء تكريم البرنامج لأبطال البارالمبية في أول ظهور لهم بعد العودة من البرازيل.

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