الاثنين.. اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

تعقد اللجنة الرباعية العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية اجتماعا غدا الإثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لبحث الجهود المبذولة لوقف الإستيطان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

يعقد الاجتماع برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري وعضوية فلسطين ويمثلها وزير الخارجية رياض المالكي ، والأردن ويمثلها وزير الدولة للشئون الخارجية بشر الخصاونة ، بالإضافة إلى ممثل عن المغرب ، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وصرح مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير جمال الشوبكي بأن اجتماع اللجنة جاء بناء على طلب فلسطين من أجل العمل على استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لوقف الاستيطان الإسرائيلي والتحرك لإنهاء الاحتلال وفق جدول زمني ، فضلا عن دراسة الخيارات المختلفة لمواجهة التجاوزات الإسرائيلية.

وأشار الشوبكي – في تصريحات للصحفيين اليوم الأحد – إلى أن هذا الإجتماع تم الترتيب له على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت الشهر الماضي بنيويورك.

أ ش أ