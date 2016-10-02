أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

محمود الخطيب عن عدلي منصور : مثال للإنسان المصري الأصيل

Google+ Print
محمود الخطيب عن عدلي منصور : مثال للإنسان المصري الأصيل محمود الخطيب عن عدلي منصور : مثال للإنسان المصري الأصيل

محمود الخطيب مع أبطال البارلمبية

أشاد محمود الخطيب، أسطورة النادي الأهلي السابق، بالرئيس السابق المستشار عدلي منصور قائلًا “الحقيقة كان من الشخصيات التي لها دور كبير في فترة صعبة جدًا وكان مثالًا للانسان المصري الأصيل وأكد إمتنانه من مشاركته في تكريم أبطال البارالمبية”.

وأكد الخطيب على حديث الرئيس السابق، خلال تكريم أبطال البارالمبية ببرنامج يحدث في ، بضرورة دعم الدولة للمواهب والمتميزين لكي تعطي للشباب أمل في تغيير واقعهم، مشيرًا إلى فرحة الشعب المصري كله بما حققوه أبطال البارالمبية من إنجاز كبير خلال مشاركتهم بدورة البرازيل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب