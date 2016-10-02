محمود الخطيب عن عدلي منصور : مثال للإنسان المصري الأصيل

أشاد محمود الخطيب، أسطورة النادي الأهلي السابق، بالرئيس السابق المستشار عدلي منصور قائلًا “الحقيقة كان من الشخصيات التي لها دور كبير في فترة صعبة جدًا وكان مثالًا للانسان المصري الأصيل وأكد إمتنانه من مشاركته في تكريم أبطال البارالمبية”.

وأكد الخطيب على حديث الرئيس السابق، خلال تكريم أبطال البارالمبية ببرنامج يحدث في مصر، بضرورة دعم الدولة للمواهب والمتميزين لكي تعطي للشباب أمل في تغيير واقعهم، مشيرًا إلى فرحة الشعب المصري كله بما حققوه أبطال البارالمبية من إنجاز كبير خلال مشاركتهم بدورة البرازيل.