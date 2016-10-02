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بعد أزمة المطار..وائل جسار: “أنا تحت أمر القانون المصرى”

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بعد أزمة المطار..وائل جسار: “أنا تحت أمر القانون المصرى” بعد أزمة المطار..وائل جسار: “أنا تحت أمر القانون المصرى”

نشرالمطرب اللبنانى وائل جسار، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” حول توقيفه فى مطار القاهرة الدولى، بسبب حيازته مبلغ 50 ألف دولار، عقب إحيائه حفلا غنائيا بالإسكندرية، مؤكداً أنه لا توجد أزمة من الأساس.

وقال وائل جسار، عبر الفيديو المنشور عبر موقع التغريدات المصغرة تويتر: “مساء الخير أنا دلوقتى فى الاستديو، مع المايسترو عادل عايش، نشتغل غنوه فى عن احتفالات 6 أكتوبر، حصل لغط معين فى المطار، وأنا موجود فى القاهرة الحبيبة مافيش أى حاجة وأى حاجة يطلبها منى القانون، أنا تحت القانون المصرى وأعتز بالقضاء”.

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