دول مجلس التعاون تستنكر الاعتداء على سفينة مساعدات إنسانية إماراتية

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن استنكارها الشديد للاعتداء على سفينة مدنية تابعة لدولة الامارات قرب ميناء مدينة عدن اليمنية بينما كانت تقوم برحلة عادية لنقل المساعدات الإنسانية وإخلاء الجرحى والمصابين المدنيين لاستكمال علاجهم في الإمارات.

وقال معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون إن دول مجلس التعاون تعد هذا الاعتداء عملا إرهابيا يعرض الملاحة الدولية في باب المندب لخطر جسيم ويتنافى مع قوانين الملاحة الدولية ويتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية التي تبذل لإرسال المساعدات الإغاثية إلى الجمهورية اليمنية من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.

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