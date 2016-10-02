حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 3 أكتوبر 2016 مع ماغي فرح

توقعات ماغي فرح



برج الحمل

مهنياً: عامل الوقت قد لا يكون في مصلحتك، لذا يستحسن أن تبادر فوراً إلى إنهاء كل الأمور العالقة

عاطفياً: كن حاسماً في المواقف التي تواجهها، لئلا تتعرّض لاحقاً للمضايقات من الشريك، لأنّه يراقبك بدقة

صحياً: كن واعياً جداً اليوم لوضعك الصحي لئلا تقع ضحية وعكة مفاجئة

برج الثور

مهنياً: عليك أن تجد حلولاً سريعة وناجعة للمشكلات التي قد تواجهها اليوم، وقد تجبر على اتخاذ مواقف حاسمة

عاطفياً: لا تستغلّ نقطة ضعف الشريك للوصول إلى غاياتك، فيجد نفسه مجبراً على تنفيذ طلباتك

صحياً: تتخلّص من آثار وعكة صحية فرضت عليك ملازمة الفراش وتنطلق في رحلة ترفيهية مسلية

برج الجوزاء

مهنياً: تشعر بضرورة مواجهة الحقائق، وهذا يكون في مصلحتك إذا كنت واثقاً بقدراتك المهنية والفكرية

عاطفياً: المحافظة على وتيرة واحدة في العلاقة بالشريك، قد تدخلكما في الروتين المملّ، وهذا ليس في مصلحتكما

صحياً: تعيش يوماً من الراحة الجسدية بعدما قررت التخلي عن العمل الإضافي الذي يرهق صحتك

برج السرطان

مهنياً: أجواء العمل المريحة تساعد في إنجاز الأعمال المطلوبة منك على أكمل وجه

عاطفياً: لا تتصرّف مع الشريك بجفاء، التطورات كثيرة في العلاقة بينكما بعد الأجواء الإيجابية السائدة حالياً

صحياً: بفضل العلاج الناجح والفعّال الذي وصفه لك طبيبك، تتخلص من الآلام التي كانت تصيب كامل جسمك

برج الأسد

مهنياً: المشاركة في العمل تساعد على تأمين فرص النجاح وزيادتها، كما تخلق نوعاً من الانسجام التام بين الزملاء

عاطفياً: أيّ نجاح للعلاقة بالشريك يلزمك أن تقدم بعض التنازلات، وهذا ليس معيباً أو مهيناً

صحياً: لا تحاول الإكثار من تناول المأكولات الدسمة، ولا سيما في المناسبات

برج العذراء

مهنياً: يشكل مركور كما الشمس طالعاً دقيقاً مع نبتون وأورانوس، ما قد يعرضك لبعض المواجهة مع زميل لا يشاطرك وجهة النظر ذاتها، فلا تكن متصلباً

عاطفياً: إمنح الشريك المزيد من الوقت ليشرح موقفه من الأمور العالقة، وهذا يسهل كثيراً الحوار البنّاء بينكما

صحياً: بعد قرارك الأخير القاضي باتباع حمية للمحافظة على صحة سليمة، بدأت تشعر بارتياح

برج الميزان

مهنياً: إذا وجدت نفسك قلقاً عليك أن تبحث عن الراحة، ويستحسن عدم تنفيذ العمل المطلوب كونه واجباً عليك

عاطفياً: مهما حاولت إرجاء مصارحة الشريك، فإن الوضع قد يتفاقم ويزداد تعقيداً، وعندها يصبح ترميم العلاقة مستحيلاً

صحياً: إحذر الإكثار من تناول الكحول وتدخين النارجيلة والسهر يومياً حتى ساعة متأخرة من الليل

برج العقرب

مهنياً: لا تستسلم أمام الضغوط مهما تكن كبيرة، والهدف الذي حدّدته لنفسك ليس سهلاً، لكن تحقيقه غير مستحيل

عاطفياً: مركور وفينوس معاً في برجك يحملان إليك الأحلام ويجعلانك لافتاً وأخاذاً وبراقاً، فحاول أن تمنح نفسك وقتاً أطول

صحياً: نم الساعات المطلوبة لئلا تستيقظ وتشعر بأنك في حالة من الكسل والهمة الثقيلة

برج القوس

مهنياً: مزاجيتك في العمل تؤدي إلى صدامات ومشاحنات مع الزملاء، فحاول أن تكون إيجابياً لترتاح

عاطفياً: تطورات مهمة تحدد مصير العلاقة المستقبلية مع الشريك، مهما يكن إطارها

صحياً: النقاش الحاد ينعكس سلباً على أعصابك، فتتوتر بسرعة وتفقد التركيز

برج الجدي

مهنياً: الخلافات الصغيرة غالباً ما تكون نتيجة بعض التسرّع، فحاول معالجة الأمر اليوم قبل تفاقمه

عاطفياً: حرص الشريك عليك مبرَّر ومسوَّغ ولا سيما أنك تبالغ أحياناً في تصرفك المتهور مع الآخرين

صحياً: تبذل قصارى جهدك لتتوصل إلى جسيم رشيق بعد المعاناة الطويلة مع السمنة

برج الدلو

مهنياً: حاول أن تكون دقيقاً جداً في عملك، ويستحسن أن تهتم بما أوكل اليك فقط لتكون مطمئن البال

عاطفياً: لا تحاول أن تكون عدائياً مع الشريك، فقد تفاجأ بتصرف غير متوقع منه يثير المشاكل

صحياً: تستفيد من عطلة مفاجئة وتستغلها للقيام بنشاطات ترفيهية تريحك نفسياً

برج الحوت

مهنياً: أجواء العمل متوترة مع بعض الزملاء، وكي تستطيع إنجاز المطلوب منك على أكمل وجه تجنّبهم قدر الإمكان

عاطفياً: تطورات كثيرة في العلاقة لم تكن تتوقعها تكون لمصلحتك مع الشريك وتبعث على الطمأنينة

صحياً: إحرص على شراء الخضراوات المزروعة طبيعياً والخالية من أي مواد كيماوية، واغسلها جيداً قبل تناولها

ابراج مكتوب



برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

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