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تعرف على مشروب سحرى مهمته تنظيف الشرايين بشكل طيبعى

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تعرف على مشروب سحرى مهمته تنظيف الشرايين بشكل طيبعى تعرف على مشروب سحرى مهمته تنظيف الشرايين بشكل طيبعى

زيادة نسبة وارتفاع الكوليسترول في الدم، من أهم مسببات تصلب الشرايين، حيث تفقد الشرايين مرونتها وقدرتها على التمدد والانكماش الضروري للتحكم في ضغط الدم.

نقدم لكم اليوم وصفة طبيعية لشراب مذهل، إذا داومتم على تناوله فإنه يفتح الشرايين المسدودة ويعالج الكوليسترول السيء وارتفاع ضغط الدم.

المكونات:

علبة من البايكنج صودا (الكربونات) 5 إلى 6 باقات من البقدونس 1 كغ من الليمون الحامض 12 كوب من الماء

التعليمات: في البداية اغسلوا الليمون الحامض بالماء البارد، ومن ثم قوموا بمليء وعاء بالماء الساخن وضعوا الليمونات الحامضة فيه والكربونات واتركوها جميعا مدة ساعة.

اغسلوا البقدونس وافرموه ثم أضيفوه إلى الخليط واطهوا المكونات كلها مدة 2-3 ساعات على نار هادئة.

وحالما يجهز الشراب، اسكبوا الخليط في وعاء واحفظوه في البراد.

خذوا 4 ملاعق من هذا الشراب كل صباح (على الريق) مدة 20 يوماً.

لهذا العلاج فوائد مذهلة، لا تترددوا في استعماله.

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أونا

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