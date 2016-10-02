أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

دراسة طبية: «القرفة» تساهم بشكل كبير فى تحسين الصحة

Google+ Print
دراسة طبية: «القرفة» تساهم بشكل كبير فى تحسين الصحة دراسة طبية: «القرفة» تساهم بشكل كبير فى تحسين الصحة

أرشيفية

أكدت دراسة طبية أن “القرفة ” لا تعبتر نكهة فقط، بل تساهم بشكل كبير فى تحسين الصحة عن طريق تبريد الجسم بنسبة تصل إلى درجتين.

وأظهرت الأبحاث، التي نشرت في عدد من الدوريات العلمية، وأجريت على مجموعة من الخنازير انتظموا في تناول القرفة، فعالية القرفة في الحفاظ على جدار المعدة.

وقال كوروش كلنتر، أستاذ الجهاز الهضمي والمشرف على الأبحاث، إنه لوحظ أن عند تغذية الخنازير بالقرفة لفترة طويلة، تراجع درجة حرارة أجسامهم وتراجع مستويات ثاني أوكسيد الكاربون فى أمعاءهم عن طريق إفراز حمض المعدة ومادة “البيبسين” من جدار المعدة، وهو ما يعمل بدوره على تبريد الجسم والمساهمة فى عملية الهضم.

وقام الباحثون بتطوير كبسولات استشعار غازية ذكية يتم ابتلاعها لإرسال رؤية حول أداء الأمعاء.

وأشارت التجارب التي أجريت على الخنازير الذين قاموا بابتلاع هذه الكبسولات ساعدت فى توفير معلومات فسيولوجية جديدة من شأنها تحسين فهمنا للنظام الغذائي أو الدوائي لتشخيص اضطرابات الجهاز الهضمي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا