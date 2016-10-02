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أكرم توفيق : توقف الدوري فرصة لظهور اللاعبين بصورة طيبة

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أكرم توفيق : توقف الدوري فرصة لظهور اللاعبين بصورة طيبة أكرم توفيق : توقف الدوري فرصة لظهور اللاعبين بصورة طيبة

أكرم توفيق

صرح أكرم توفيق لاعب الوسط بالنادي الأهلي، اليوم الاحد، أن فترة توقف الدوري فرصة جيدة للاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات السابقة للظهور بصورة طيبة، كما حدث في ودية “شيكو” التي خاضها الفريق قبل مواجهة وادي دجلة.

وأعرب “توفيق”، فى تصريحات لموقع النادي، عن سعادته لتحقيق الفريق العلامة الكاملة بعد فوزه في ثلاث مباريات قبل توقف الدوري، لافتًا إلى أن هذا الأمر يأتي كدفعة إيجابية نحو المنافسة على لقب الدوري.

وأكد أنه يتدرب بقوة استعدادًا للحصول على فرصة في المباريات القادمة، مشيرًا إلى أن حسام البدري مدرب الفريق يتحدث معه باستمرار من أجل تطوير بعض الجوانب الفنية.

وأردف اللاعب أن المنافسة في خط وسط الفريق صعبة بسبب وجود كوكبة من أفضل اللاعبين، ولكنها تصب في مصلحة الفريق.

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