عدلي منصور: الهجرة للخارج ليست المنقذ الوحيد كما تعتقدون



> أكد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق إن الهجرة إلى الخارج ليست المنقذ الوحيد كما يعتقد أغلب الشباب في مصر مطالبا الشباب بضرورة تحمل المسئولية ومواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي لاينكرها أحد .

وأضاف الرئيس السابق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج (يحدث في مصر) الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على فضائية إم بي سي مصر، أثناء تكريم البرنامج لأبطال البارالمبية في أول ظهور لهم بعد العودة من البرازيل يجب على الدولة أن تنتبه لمشكلة الشباب وتجد حلول علمية لحلها لكي يصبحوا أكثر انتماءً لوطنهم ويفضلوه على أي مكان في العالم .

وطالب منصور الشباب الذي يفكر في الهجرة غير الشرعية بالنظر إلى أبطال مصر في دورة الألعاب البارالمبية في البرازيل والتعلم من إصرارهم وعزيمتهم على تحدي الواقع وظروفهم الصحية وتفوقوا على كل هذه الأمور محققين الانجازات، مؤكدا أنه كان من الأفضل أن يجمع كل 5 شباب ما تكبدوه من أموال للهجرة غير الشرعية واستغلاله في إقامة مشروعات صغيرة أو متوسطة .