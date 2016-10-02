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عضو بـ"البحوث الإسلامية": لا يجوز تنظيم مسابقات ملكات الجمال لأنه صنع الله

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عضو بـ"البحوث الإسلامية": لا يجوز تنظيم مسابقات ملكات الجمال لأنه صنع الله عضو بـ"البحوث الإسلامية": لا يجوز تنظيم مسابقات ملكات الجمال لأنه صنع الله

>كتب أحمد عرفة

قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن المسابقات التى يجوز تنظيمها هى التى تتضمن الإبداع الإنسانى مثل المسابقات العملية والثقافية ومسابقات الجرى فجميعها من إبداع الإنسان وجهده، متابعا :"بينما مسابقة ملكة الجمال فالجمال من خلق الله تعالى وبالتالى لا تعد مسابقة ولا يجوز تنظيم مثل هذه المسابقات".

 

وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، لـ"اليوم السابع" أن مسابقات ملكة الجمال لا تقوم فيه الفائزة بأى مجهود، لأن الجمال ليس لها يد فيه، ولكن هو خلق الله تعالى، ومن ثم  فإن المتسابقة تظهر مفاتنها، وعندما يتم اختيارها كملكة جمال تظهر غرورها، وبالتالى لا يجوز تنظيم المسابقة.

 

وكانت فاطمة بكر، منظمة مسابقة ملكة جمال الصعيد المقامة بمحافظة أسيوط، قالت إن المسابقة هى الأولى من نوعها وتعد بحثا عن الجمال الداخلى للروح قبل الجمال الخارجى، وأن هناك نظرة خاطئة عن الفتيات بالصعيد، مشددة على أن  تلك المسابقة ستغير النظرة السائدة عن بنات الصعيد، كما أن المسابقة ليست للجمال، وإنما سيتم اختيار ملكة جمال تتمتع بقدر عال من الثقافة والجمال.


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