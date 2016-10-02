أولاند : فرنسا مؤهلة لاستضافة أولمبياد 2024

أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، أن بلاده مؤهلة تمامًا لاستضافة أولمبياد 2024 إذا وقع عليها الاختيار، في ضوء الإجراءات الأمنية السارية من بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة.

وقال أولاند – خلال استقباله رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ اليوم الأحد بقصر الإليزيه – “نريد أن نذكركم أن فرنسا قادرة على استضافة الأحداث الكبرى، آخرها بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم فضلًا عن 40 بطولة عالمية وأوروبية في جميع الألعاب الرياضية خلال السنوات الماضية”.

وأضاف “لدينا من البراعة والتكنولوجيا ما تحتاجه الأحداث الكبرى، لكننا نستطيع أيضًا توفير الأمان اللازم، و هذا ما حدث في المناسبات التي ذكرتها، إنه أولويتنا الرئيسية ويستطيع الجميع أن يفهموا السبب”.

يشار إلى أنه لم يتبق من المدن التي تسعى لاستضافة أولمبياد 2024 إلا لوس أنجلوس وبودابست بعد أن سحبت فرجينيا راجي، رئيسة بلدية روما ترشيح المدينة بعد انتخابها كما تراجعت بوسطن وهامبورج عن سعيهما.

ومن المقرر أن يجرى في 13 سبتمبر 2017 اختيار المدينة الفائزة بتنظيم دورة الألعاب الأولمبية 2024 في ليما عاصمة بيرو.

أ ش أ