باكستان تحقق في سفر 350 مواطنًا إلى ليبيا بـ«تأشيرات مزورة»

بدأت السلطات الباكستانية، اليوم الأحد، تحقيقات فى ملابسات وصول 350 مواطنًا باكستانيًا إلى ليبيا بتأشيرات مزورة.

وذكرت قناة “جيو” الباكستانية أن هؤلاء الأشخاص خرجوا من مطار اسلام آباد الدولي على دفعات خلال شهور يونيو ويوليو وأغسطس من العام الجاري.

وأشارت القناة إلى أن الاتهامات وجهت إلى ستة من المسؤولين الباكستانيين بالحصول على رشاوى لتسهيل خروج هؤلاء المواطنين بتأشيرات مزورة.

من جانبه ، وصف مظهر الحق رئيس وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية الإتهامات الموجهة إلى الأشخاص الستة ، الذين يعملون فى الوكالة الفيدرالية ، بأنها خطيرة.

أ ش أ