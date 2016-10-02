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غدًا.. رئيس حكومة الوفاق الليبية يزور الجزائر

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غدًا.. رئيس حكومة الوفاق الليبية يزور الجزائر غدًا.. رئيس حكومة الوفاق الليبية يزور الجزائر

رئيس حكومة الوفاق الوطني ، فايز السراج

يقوم رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فايز السراج، غدًا الإثنين، بزيارة رسمية إلى الجزائر تستمر لمدة يومين.

وقال مكتب رئيس الوزراء الجزائري في بيان له اليوم، إن السراج سيتطرق إلى “تقييم للوضع والجهود الجارية التي تمت المبادرة بها في إطار التسوية السياسية للأزمة في ليبيا”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف المكتب أن هذه الزيارة ستكون فرصة أيضًا “لتجديد تأكيد موقف الجزائر الدائم الداعم لديناميكية السلم التي تمت المبادرة بها في هذا البلد القائمة على الحل السياسي والحوار الشامل والمصالحة الوطنية في إطار احترام السيادة الوطنية”.

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