«دراسة طبية» تحذر من كثرة استخدام مسكنات الألم ومضادات الالتهاب

حذرت دراسة طبية من كثرة استخدام مسكنات الألم ومضادات الالتهاب مثل “الإيبوبروفين”، و”بابروكسين” وغيرها لإمكانية زيادة فرص الإصابة بهبوط في وظائف عضلة القلب.

وأوضح الباحثون أن مثل هذه العقاقير تندرج تحت فئة المسكنات المعروفة باسم العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات والتي قد تزيد الخطر النسبي لقصور وظائف عضلة القلب بنحو 20%، وفقا لتحليل السجلات الطبية لما يقرب من 10 ملايين مريض.

وقال الدكتور أنرديا أريف، أستاذ أمراض القلب إن المخاطر تتزايد مع تزيد كمية مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية التي يتناولها الشخص، لتتضاعف معها فرص قصور وظائف القلب في حال تناول هذه المسكنات بجرعات عالية.