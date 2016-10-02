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رئيسة وزراء بريطانيا ترفض وضع حدود للسيطرة على تدفق المهاجرين

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رئيسة وزراء بريطانيا ترفض وضع حدود للسيطرة على تدفق المهاجرين رئيسة وزراء بريطانيا ترفض وضع حدود للسيطرة على تدفق المهاجرين

تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الأحد إنها لن تقبل بأي حدود لقدرة بريطانيا على السيطرة على الهجرة في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي والتي ستبدأ بنهاية شهر مارس المقبل.

ورفضت ماي – وفي كلمتها أمام مؤتمر حزب المحافظين في برمنجهام – الادعاء بأن على بريطانيا الاختيار بين “مفاوضات صعبة” للخروج حيث تستعيد السيطرة على الهجرة ولكنها ستفقد الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة أو مفاوضات سلسة تضمن خلالها الوصول إلى السوق الموحدة ولكن بشرط إتاحة حرية الحركة للعمالة الأوروبية.

وقالت ماي: “أعلم أن بعض الناس تسأل عن المبادلة بين السيطرة على الحدود والتجارة مع أوروبا، ولكنها طريقة خاطئة للنظر إلى الأمور، مؤكدة “صوتنا للخروج من الاتحاد الأوروبي وأن نصبح مستقلين تماما، دولة ذات سيادة”.

وتابعت :”سنقوم بما تقوم به دولة مستقلة ذات سيادة.. سنقرر بأنفسنا كيف سنسيطر على الهجرة, وسنكون أحرارا في تمرير قوانينا”.

أ ش أ

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