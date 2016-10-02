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قرار محافظ دمياط بإيقاف 4 مسؤولين في التعليم بعد واقعة «حفل الزفاف» ...

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قرار محافظ دمياط بإيقاف 4 مسؤولين في التعليم بعد واقعة «حفل الزفاف» ... قرار محافظ دمياط بإيقاف 4 مسؤولين في التعليم بعد واقعة «حفل الزفاف» ...

أصدر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط الأحد، قرارًا بشأن واقعة تداول على الإنترنت يرصد إقامة حفل زفاف بأرض طابور مجمع مدارس مناع خليل العبيدية، التابعة لمركز فارسكور.

وقرر المحافظ وقف مديرة إدارة فارسكور التعليمية، ومدير مدرسة مناع خليل الابتدائية، ومدير مدرسة مناع خليل الإعدادية، ومدير مدرسة مناع خليل الثانوية، ومسؤول أمن إدارة فارسكور التعليمية، عن العمل لمدة 3 أشهر مع إيقاف نصف الأجر لكل منهم، لحين انتهاء التحقيقات.

كما قرر وقف مها قابيل مدير إدارة شباب فارسكور وسلوى الخطيب مدير مركز شباب العبيدية ومكرم زيان إدارى بمركز شباب العبيدية لحين انتهاء التحقيقات.

يذكر أن محافظ دمياط أمر بالتحقيق في الفيديو، الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع ، والذي يرصد أحد الأفراح المقامة داخل فناء مدرسة مناع خليل بقرية العبيدية بمركز فارسكور، وأمر عطا خليفة، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، بموافاته سريعًا بحقيقة الواقعة.

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رئيس قسم الأخبار

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