القبض على وائل جسار بمطار القاهرة وإحالته للنيابة العامة .. والتهمة!

بعد 24 ساعة من تسجيله أغنية وطنية بعنوان "بحبك يا مصر"، ألقت سلطات الأمن بمطار القاهرة القبض على المطرب اللبناني وائل جسار قبل دقائق من عودته لبيروت وتم إلغاء سفره وإحالته للنيابة العامة بتهمة حيازة 50 ألف دولار، بما يخالف قانون النقد الذى يسمح للراكب بالسفر بـ5 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى .

مباحث الأموال العامة بمطار القاهرة الدولي أعلنت الخبر عبر بيان رسمي بينما التزم وائل جسار الصمت، وأكد البيان أنه تم القبض على المطرب اللبناني وائل جسار، قبل سفره إلى بيروت وتم إحالته للنيابة، لحيازته 50 ألف دولار، بما يخالف قانون النقد.

أكد البيان أنه أثناء إنهاء إجراءات ركاب طائرة الشرق الأوسط والمتجهة إلى بيروت، وصلت معلومات لمدير مباحث المطار عن حيازة المطرب الشهير وائل جسار، مبالغ مالية كبيرة، و تم تشكيل فريق بحث ، وبتفتيش الراكب داخل صالون الخدمة المميزة عثر معه على المبالغ المالية، واعترف أمام العميد محمد صلاح رئيس مباحث المطار بأنها أمواله، وأنه لا يعلم بقوانين انتقال النقد إلى الخارج ، وأمر اللواء فهمي مجاهد مدير أمن المطار بإلغاء سفر الراكب واتخاذ الإجراءات القانونية معه، وإحالته إلى النيابة.

يذكر أن الصورة الأخيرة لوائل جسار عبر حسابه الرسمي بموقع "الفيس بوك" كانت من القاهرة علق عليها قائلاً يا حبيبتي يا مصر، مودعاً أهلها.