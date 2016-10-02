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شيخ الأزهر يعود إلى القاهرة بعد جولة شملت البحرين وسويسرا

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شيخ الأزهر يعود إلى القاهرة بعد جولة شملت البحرين وسويسرا شيخ الأزهر يعود إلى القاهرة بعد جولة شملت البحرين وسويسرا

الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر الشريف

عاد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ورئيس مجلس حكماء المسلمين، إلى القاهرة قادمًا على رأس وفد من جنيف، بعد جولة خارجية استغرقت ٤ أيام شملت زيارة البحرين وسويسرا لنشر ثقافة الحوار والتعايش المشترك.

وكان شيخ الأزهر بدأ جولته بزيارة مملكة البحرين، حيث التقى مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، كما ترأس “الطيب” خلال زيارته للبحرين الاجتماع الدوري لمجلس حكماء المسلمين، بينما ترأس في جنيف الجولة الثالثة من الحوار بين حكماء الشرق والغرب، والتي انعقدت بالتعاون مع مجلس الكنائس العالمى كما ألقى خطابا مهما بعنوان “دور رجال الدين في تحقيق السلام العالمي”، بالمعهد المسكوني في مدينة بوسيه السويسرية.

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