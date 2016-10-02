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7 أنواع نحل مهددة بالأنقراض فى «أمريكا»

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7 أنواع نحل مهددة بالأنقراض فى «أمريكا» 7 أنواع نحل مهددة بالأنقراض فى «أمريكا»

أرشيفية

حذر مديرو الحياة البرية بالولايات المتحدة، إلى أن هناك 7 أنواع من النحل، كانت موجودة بوفرة في جزر هاواي باتت تواجه خطر الانقراض من قلة تواجدها.

وتم  ادراج 7 أنواع من النحل ذي الوجه الأصفر أو المقنع، باعتبارها معرضة لخطر الانقراض بسبب عوامل مثل فقد موطنها الطبيعي وحرائق الغابات وغزو النباتات والحشرات غير المحلية.

وأوضح مديرو الحياة البرية الاتحادية، أن هاواي وماوي كانتا تعجان بهذه الأنواع من النحل في الماضي، لكن عمليات مسح جرت في الآونة الأخيرة وجدت أن أعدادها انخفضت بنفس الطريقة التي تراجعت بها أعداد أنواع أخرى من النحل البري وبعض أنواع النحل التجاري في مناطق أخرى بالولايات المتحدة.

وذكر مسؤولون أمريكيون، أن ملقحات مثل النحل مهمة لإنتاج الفواكه والبندق والخضراوات، كما أن قيمتها تمثل مليارات الدولارات سنويا بالنسبة للاقتصاد الزراعي في الولايات المتحدة.

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